На Дерибасівській гасили ресторан

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Під час проведення рятувальних заходів було евакуйовано персонал та відвідувачів ресторану

Займання сталося вдень 13 травня в ресторані «Брати Гриль» на вулиці Дерибасівській в Одесі. Про це повідомляють очевидці події.

На місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи, поліція і медики. Вони евакуювали персонал і відвідувачів закладу.

Пожежа в ресторані «Брати Гриль» на Дерибасівській

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, це далеко не перший ресторан в Одесі, згорілий за останній рік. Зокрема, вдень 1 травня загорівся ресторан «ВДВ», розташований в парку Горького, недалеко від кінотеатру «Москва». У квітні згорів ресторан «Пісок» на 13 станції Великого Фонтану.

Джерело: trassae95.com