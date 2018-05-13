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    На Дерибасівській гасили ресторан

    • Сьогодні, 19:39
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    Під час проведення рятувальних заходів було евакуйовано персонал та відвідувачів ресторану

    Займання сталося вдень 13 травня в ресторані «Брати Гриль» на вулиці Дерибасівській в Одесі. Про це повідомляють очевидці події.

    На місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи, поліція і медики. Вони евакуювали персонал і відвідувачів закладу.

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    Про постраждалих не повідомляється.

    Нагадаємо, це далеко не перший ресторан в Одесі, згорілий за останній рік. Зокрема, вдень 1 травня загорівся ресторан «ВДВ», розташований в парку Горького, недалеко від кінотеатру «Москва». У квітні згорів ресторан «Пісок» на 13 станції Великого Фонтану.

    Джерело: trassae95.com

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