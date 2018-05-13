Українські школярі завоювали 10 медалей на престижному конкурсі з IT

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Українські переможці

Вперше за час участі українських школярів у конкурсі учні завоювали гран-прі

На світовому фіналі міжнародного конкурсу «Інфоматрікс» з робототехніки і інформаційних технологій, учасники з України вперше взяли гран-прі, а також золото, два срібла і шість бронз в різних номінаціях.

«Також два золота, золота не було у нас сім років на кшталт, два срібла, шість бронз. Були номінації: програмування, апаратні пристрої, комп'ютерні мистецтва, короткий фільм і багато номінацій робототехніки. Дуже серйозний конкурс, кращі роботи (учасників – ред.) до 18 років в світі», - розповів тренер української команди Олег Пустовойт, вчитель інформатики школи № 65 м. Одеса, додавши, що учні його школи вже третій рік поспіль привозять в Україну призові місця.

Він уточнив, що команда складалася з учасників з Києва, Одеси, Житомира, Кам'янця-Подільського та Тарутина (Одеська область).

Відзначимо, що гран-прі взяв одинадцятикласник з Чернігова Ігор Мелехов в номінації «Програмування».

«Я щасливий, радий, що праця виправдав себе», - сказав Мелехов.

На думку тренера, важлива була не просто якість робіт, а вміння їх презентувати і продемонструвати на англійській мові журі свій рівень. Крім того, учасники з України стали кращими в конкурсі з перегонів дронів.

Відзначимо, що в конкурсі брали участь конкурсанти з 43 країн, було представлено близько 400 проектів. Україна в 2018 році вперше взяла гран-прі.

Нагадаємо, українські шахісти Кирило Шевченко й Олена Мартинкова здобули золоті медалі на Всесвітній літній Гімназіаді, яка проходила у Марракеші (Марокко) 2-9 травня 2018 року.

Джерело: УНН