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    Під Уманню село засипало градом (відео)

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    Місцеві жителі вражені потужністю нищівної негоди - Під Уманню село засипало градом (відео)
    Місцеві жителі вражені потужністю нищівної негоди
    Фото з відкритих джерел

    Місцеві жителі занепокоєні великими збитками від негоди

    В селі Великі Трояни Кіровоградської області несподівано випав сильний град. Місцеві жителі занепокоєні великими збитками від негоди. Про це повідомляє місцевий житель Анатолій Лисько в своєму Facebook.

    «Великі Трояни. На узбіччі град. Оце все град, купи граду, яка товщина... Я не знаю скільки тривала ця негода, але збитків вона наробила просто капець. Жах!» – розповів автор відео.

    Нестійка погода з раптовими дощами протримається в Україні до 16 червня. Після цієї дати опади повинні вщухнути.

    Додамо, що 14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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    Теги: прогноз погоди Кіровоградщина негода дощ
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    Під Уманню село засипало градом (відео)