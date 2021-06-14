Під Уманню село засипало градом (відео)

Місцеві жителі занепокоєні великими збитками від негоди

В селі Великі Трояни Кіровоградської області несподівано випав сильний град. Місцеві жителі занепокоєні великими збитками від негоди. Про це повідомляє місцевий житель Анатолій Лисько в своєму Facebook.

«Великі Трояни. На узбіччі град. Оце все град, купи граду, яка товщина... Я не знаю скільки тривала ця негода, але збитків вона наробила просто капець. Жах!» – розповів автор відео.

Нестійка погода з раптовими дощами протримається в Україні до 16 червня. Після цієї дати опади повинні вщухнути.

Додамо, що 14 червня в Миколаєві спостерігається значне погіршення погоди.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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