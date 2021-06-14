Сніг посеред літа: у Карпатах аномальна для червня погода (фото)

Температура повітря складає 0 градусів

За вікном місяць червень, а у Карпатах продовжує падати сніг. Температура повітря в гірському регіоні зараз складає 0 градусів. Про це повідомляє пресцентр Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

«Станом на 07:00, 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно,сніг, вітер південно-західний 11-12 м/с., температура повітря 0°С», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що погода в Україні у понеділок, 14 червня, буде теплою, але дощовою та похмурою.

Синоптики прогнозують, що опади будуть навіть вночі.

У деяких регіонах сильно паритиме – у північних, східних та південних областях температура на рівні від +24 до +27 градусів.

Хмарна погода протримається на Західній Україні увесь день. Вночі падатиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Стовпчики термометрів покажуть +17...+19 градусів. На Сході України погода також буде похмурою. Там опади прогнозують лише вдень. Температура повітря становитиме +25...+27 градусів.

На Півночі незначне прояснення слід чекати лише ближче до вечора. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Повітря там прогріється до +23...+25 градусів.