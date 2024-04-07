На Одещині чоловіки у військовій формі викрали підлітка: в обласному ТЦК розпочали перевірку

У військкоматі заявили, що командування забезпечило максимальне сприяння правоохоронцям, які розслідують справу

Винним загрожує до трьох років позбавлення волі

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інформацію про те, що в Ізмаїльському районі області невідомі у військовій формі заштовхали в мікроавтобус 14-річного хлопця. Про це йдеться в офіційному повідомленні обласного військкомату.

Звинувачення в причетності до інциденту працівників ТЦК перевірять, а всі обставини подій «ретельно вивчать».

У військкоматі також заявили, що командування забезпечило максимальне сприяння правоохоронцям, які розслідують справу за статтею про викрадення людини.

Винним загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині у селі Приозерне Суворовської громади люди у військові формі заштовхали 14-річного підлітка до буса та вивезли у бік сусіднього села.

У пресслужбі Одеської поліції hromadske повідомили, що після звернення там розпочали кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Розслідуванням керує Білгород-Дністровська військова прокуратура.

Раніше у Львові представники ТЦК силою заштовхнули чоловіка у мікроавтобус.

Нагадаємо, 13 березня прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Ухилянта доставили до військкомату для уточнення військово-облікових даних. Перебуваючи у ТЦК, чоловік зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Він сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Лікарі зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочато службову перевірку.

Раніше 43-річний чоловік наприкінці грудня 2023 року вистрибнув із вікна другого поверху будівлі Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників військкомату.