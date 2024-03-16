На Закарпатті чоловік спробував скоїти суїцид у військкоматі

Ухилянт спробував вкоротити собі віку у вбиральні військкомату

Співробітники ТЦК знайшли чоловіка у вбиральні зі слідами крові та порізами на руках

Чоловік намагався покінчити з життям на території Хустського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК). Про це пише «Суспільне» з посиланням на пресслужбу Закарпатського ТЦК.

Будь ласка, читайте текст після реклами

13 березня прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону, повідомила пресслужба. Ухилянта доставили до військкомату для уточнення військово-облікових даних.

Перебуваючи у ТЦК, чоловік зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Він сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співробітники ТЦК надали домедичну допомогу і викликали поліцію та карету «швидкої допомоги», яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні.

Лікарі зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочато службову перевірку.

Нагадаємо, що 43-річний чоловік наприкінці грудня 2023 року вистрибнув із вікна другого поверху будівлі Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників військкомату.

До слова, на Закарпатті у Мукачево чоловік втік із військкомату через вікно другого поверху.

До слова, у Волинській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд до військкомату.