На Одещині люди у військовій формі викрали підлітка

Чоловіки попередили хлопця, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де мешкають його рідні та він сам

На Одещині у селі Приозерне Суворовської громади люди у військові формі заштовхали 14-річного підлітка до буса та вивезли у бік сусіднього села. Про подію виданню «Бессарабія Inform» розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі.

За словами жінки, троє чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами «без розмов закинули 14-річного хлопчину до білого буса». Проте, коли вони дізналися вік хлопця – то відпустили на трасі.

Це сталося, коли хлопець центральною вулицею Приозерного йшов до своєї дівчини. Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих чоловіків у формі із автоматами та заламали йому руки. На голові викрадачів були балаклави з намальованими білими щелепами. Хлопчина бачив тільки очі чоловіків. А за кермом сидів водій.

Начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради наголосила, що за хлопця нікому було заступитися, оскільки він є круглим сиротою, а опікуном стала для нього, його брата (хлопці двійнята) та молодшої сестри рідна бабуся. Брати навчаються у восьмому класі школи села Приозерне.

Вона наголосила, що неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

«Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобуса, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім – до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи удари по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою», – каже начальниця відділу соціального захисту населення.

На запитання, чи виглядав хлопчик доросліше свого віку, пані Оксана відповіла, що він доволі низенького зросту, проте широкоплечий. Але якщо придивитися до хлопця, то він зовні як чотирнадцятирічна дитина.

Коли хлопця вже везли у мікроавтобусі, нападники нарешті запитали про його вік. І коли дізналися, що йому 14 років, не повірили – цікавилися його паспортом.

А коли зрозуміли, що вони везуть неповнолітнього, випустили його з буса та зняли стяжки.

Чоловіки у формі також попередили хлопця, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де мешкають його рідні та він сам.

Нападники висадили хлрця при в’їзді до села Червоний Яр. Звідти він пішки пройшов 5-7 кілометрів, витративши на цей шлях майже дві години.

«Він був засмучений, його трусило всього. Дитина була в шоковому стані. Він три дні не їв, три ночі не спав. В нього піднялася температура, та сильно боліла спина», – розповіла пані Оксана.

Хлопець, попри погане самопочуття, вже наступного дня пішов до школи, проте нікому не розповідав про подію.

Про викрадення підлітка та побиття дізналася вчителька української мови від його бабусі, яка торгує свічками в церкві. А сам хлопчина був паламарем при місцевому храмі.

Уже після зізнання школяра вчителька негайно сповістила про це директора школи та старосту села. Тоді ж викликали поліцію, але рішучих дій від правоохоронців не дочекалися.

Із хлопчиком працював психолог, тому що дитина була відстороненою. Далі небайдужі соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею постраждалого до Ізмаїльської окружної прокуратури. Сама Оксана Іванівна сповістила про цей випадок Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, а саме його представництво в Одесі.

«Був би цей хлопчина дитиною якихось чиновників, тоді б поліцейські землю рили, але знайшли б винуватих за дві години», – наголосила Оксана Терзі.

У суботу, 5 квітня, пані Оксана знову викликала поліцію. Правоохоронці неохоче приїхали до села Приозерне після погроз жінки надати розголосу цій ситуації, де фігурують військові, на всеукраїнському рівні.

За її словами, 14-річний хлопець пройшов медогляд, але синців не було, адже від моменту викрадення пройшло три дні. У нього лише залишились сліди від стяжок.

«Ці військові знали, як бити, бо всі внутрішні органи у хлопчика болять», – наголосила Оксана Терзі.

Жінка підкреслила, що після жорсткої розмови з поліцією всі покази хлопчини записувалися на камеру, відразу знайшлися очевидці викрадення, дитину запросили на слідчий експеримент. Більш того, поліцейські поїхали до Червоного Яру, аби відшукати камери відеоспостереження.

У пресслужбі Одеської поліції hromadske повідомили, що після звернення там розпочали кримінальне провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Розслідуванням керує Білгород-Дністровська військова прокуратура.

Раніше у Львові представники ТЦК силою заштовхнули чоловіка у мікроавтобус.

Нагадаємо, 13 березня прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Ухилянта доставили до військкомату для уточнення військово-облікових даних. Перебуваючи у ТЦК, чоловік зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Він сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Лікарі зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочато службову перевірку.

Раніше 43-річний чоловік наприкінці грудня 2023 року вистрибнув із вікна другого поверху будівлі Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників військкомату.