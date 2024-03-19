У Львові представники ТЦК силою заштовхали чоловіка у бус (відео)

У ТЦК обіцяють, що діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка

У Львові представники ТЦК силою заштовхнули чоловіка у мікроавтобус. Відповідне відео оприлюднене у соцмережі.

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На відео видно, як чоловік певний час втікав від представників центру комплектування, але вони все ж його впіймали і силою заштовхали в машину.

Пресслужба Львівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагувала на інцидент.

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Як зазначається, що станом на зараз відомо, що чоловік призовного віку при зустрічі з працівниками ТЦК почав втікати. Коли його наздогнали, відмовився показувати військово-облікові документи. Врешті прослідував до одного з районних територіальних центрів комплектування, де були перевірені його дані. Претензій до працівників ТЦК чоловік не має. Свою втечу пояснив звичайним страхом.

«Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка.

Водночас наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи. Не ображати військовослужбовців і не втікати від них. Просимо також уникати спекуляцій на дану тему», – зазначили у ТЦК.

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Також повідомляється про відповідальність за ухилення та будь яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 13 березня прикордонники затримали чоловіка під час спроби незаконного перетину кордону. Ухилянта доставили до військкомату для уточнення військово-облікових даних. Перебуваючи у ТЦК, чоловік зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник військкомату. Він сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Лікарі зафіксували спробу самогубства. За даним фактом розпочато службову перевірку.

Раніше 43-річний чоловік наприкінці грудня 2023 року вистрибнув із вікна другого поверху будівлі Чернівецького міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зізнався, що на нього ніхто не тиснув із працівників військкомату.