CNN: Хакери викрали базу даних російських в’язнів, щоб помститися за Навального

Антикремлівські хакери отримала доступ до мережі Федеральної служби виконання покарань (ФСВП)

Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального у в’язниці група антикремлівських хакерів отримала доступ до мережі Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) та, за їхніми словами, скачала дані про сотні тисяч ув'язнених. Про це повідомляє телеканал CNN.

Хакери стверджують, що вони викрали базу даних ФСВП, яка містить інформацію про приблизно 800 тисяч російських ув’язнених, їхніх родичів та контакти, включно з даними про в’язнів колонії, де 16 лютого помер Навальний.

На внутрішньому сайті ФСВП хакери розмістили світлину політика з дружиною Юлією на політичному мітингу.

На внутрішньому сайті ФСВП хакери розмістили світлину політика з дружиною Юлією на політичному мітингу. фото CNN

Викрадачі даних, які запевняють, що є представниками різних національностей, включно з російськими емігрантами та українцями, діляться цими даними, «сподіваючись, що хтось зможе зв’язатися з ними та допомогти зрозуміти, що сталося з Навальним», розповів один із хакерів, який стверджує, що він причетний до зламу.

Аналіз, проведений CNN, виявив кілька дублюючих записів у базі даних, проте в ній, як і раніше, міститься інформація про сотні тисяч людей. CNN вдалося зіставити кілька імен ув’язнених на скриншотах, якими поділилися хакери, з людьми, які, згідно з публічними записами, нині перебувають у російській в’язниці.

Також група отримала доступ до тюремної онлайн-крамниці, де родичі в’язнів купують для них продукти, й змінила ціни на деякі товари, знизивши їх до одного рубля. Про це свідчать скриншоти й відео, опубліковані хакерами.

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На сайті магазину хакери також розмістили фото Навального. Вони розіслали попередження адміністраторам онлайн-магазину в'язниці не видаляти зображення політика, а коли отримали відмову, знищили один із серверів.

Том Геґель, експерт і головний дослідник американської кібербезпекової компанії SentinelOne, стверджує, що оприлюднені дані мають усі ознаки автентичності й дійсно походять з тюремної крамниці.

Хакери «вочевидь мали повний доступ, аби заволодіти цим усім. Обсяг наданих скриншотів і даних доволі ґрунтовний», вважає Геґель.

Як відомо, президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за тиждень до смерті Олексія Навального обговорювали обмін ув'язненими із Росією. Зокрема йшлося про обмін колишнього офіцера ФСБ на Навального. Про це пише The Wall Street Journal.

Як пише видання з посиланням на джерела, після приходу до Білого дому Байдена у Росії з'явилася вимога: обмінювати шпигуна на шпигуна. США не мали росіян, засуджених за шпигунство. Однак російський диктатор Володимир Путін почав цікавитися колишнім офіцером ФСБ Вадимом Красіковим, засудженим за вбивство в Німеччині.

Навесні 2023 року в Росії за шпигунство заарештували кореспондента WSJ Евана Гершковича. Байден публічно пообіцяв домагатися його звільнення, але в наступні місяці, прогрес у переговорах був незначним, доки в процес не включилась «несподівана учасниця» – колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон.