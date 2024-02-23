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Окупанти в Авдіївці викрали дитяче ліжко з напівзруйнованої квартири (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Окупанти в Авдіївці викрали дитяче ліжко з напівзруйнованої квартири (відео)
Ліжко в квартирі, яке вирішили забрати російські військові
фото: скріншот відео

Загарбники шкодують, що не можуть потрапити до всіх зруйнованих квартир аби забрати неушкоджені речі

Російські окупанти після захоплення Авдіївки почали грабувати квартири, у яких вціліло майно. Відповідним відео поділився російський репортер Олександр Невзором на своєму Telegram-каналі.

На початку відео окупант жаліється, що на верхньому поверсі багатоповерхівки стоїть неушкоджений телевізор, який неможливо забрати через те, що вхід до самого житла зруйновано.

Згодом загарбник все ж заходить до іншої квартири та вирішує забрати вціліле дитяче ліжко.

Нагадаємо, у Краснодарському краї продають вкрадені в Україні холодильники. На знімках, що з'явилися в мережі видно, що окупанти навіть не зняли з техніки етикетки з написами української мовою. Просто повісили цінники і виставили на продаж.

Раніше у Мелітопольському краєзнавчому музеї окупанти викрали скіфське золото. Унікальну колекцію IV ст. до н.е. працівники музею сховали у надійному місці, коли розпочалась війна і регіон опинився під контролем російських військових.

Також окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського. 

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Теги: росія окупанти війна Telegram майно ліжко золото відео

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