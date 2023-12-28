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У Чернівцях 43-річний чоловік вистрибнув із вікна військкомату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Чернівцях 43-річний чоловік вистрибнув із вікна військкомату
Потерпілого госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги
фото з відкритих джерел

43-річний чоловік з невідомих причин вистрибнув із вікна будівлі ТЦК та отримав ушкодження

У четвер, 28 грудня, у Чернівцях з будівлі міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вистрибнув чоловік. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні швидкої допомоги, повідомила «Суспільному» речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук.

За словами речниці ТЦК та СП, інцидент трапився вдень 28 грудня. 43-річний чоловік з невідомих причин вистрибнув із вікна будівлі ТЦК та отримав ушкодження – які саме, наразі невідомо.

Чоловік вистрибнув з другого поверху міського ТЦК та СП. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.

Наразі невідомо, у якому стану перебуває чоловік. Водночас, за словами директора центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Єленєва у коментарі «Медіа-Агенції АСС», він живий та перебуває у свідомості у відділенні нейрохірургії.

Нагадаємо, на Закарпатті у Мукачево чоловік втік із військкомату через вікно із другого поверху.

Як ми повідомляли, у Львові патрульні розшукали 30-річного чоловіка, який катався на прив’язаних до авто лижах у костюмі бабусі. Відео поширили у соцмережах і патрульні оперативно розшукали чоловіка.

До слова, у Волинській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд до військкомату.

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Теги: військомат мобілізація ухилянти Чернівці

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