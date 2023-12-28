У Чернівцях 43-річний чоловік вистрибнув із вікна військкомату

43-річний чоловік з невідомих причин вистрибнув із вікна будівлі ТЦК та отримав ушкодження

У четвер, 28 грудня, у Чернівцях з будівлі міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки вистрибнув чоловік. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні швидкої допомоги, повідомила «Суспільному» речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук.

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За словами речниці ТЦК та СП, інцидент трапився вдень 28 грудня. 43-річний чоловік з невідомих причин вистрибнув із вікна будівлі ТЦК та отримав ушкодження – які саме, наразі невідомо.

Чоловік вистрибнув з другого поверху міського ТЦК та СП. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.

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Наразі невідомо, у якому стану перебуває чоловік. Водночас, за словами директора центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Єленєва у коментарі «Медіа-Агенції АСС», він живий та перебуває у свідомості у відділенні нейрохірургії.

Нагадаємо, на Закарпатті у Мукачево чоловік втік із військкомату через вікно із другого поверху.

Як ми повідомляли, у Львові патрульні розшукали 30-річного чоловіка, який катався на прив’язаних до авто лижах у костюмі бабусі. Відео поширили у соцмережах і патрульні оперативно розшукали чоловіка.

До слова, у Волинській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації, бо не мав грошей на проїзд до військкомату.