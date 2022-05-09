Флот Росії готовий завдавати удари по Україні – ОК «Південь»

Оперативне командування «Південь» попереджає про масовий вихід у море носіїв ракет морського базування країни-агресора

За даними українських військових, усі носії ракет морського базування перебувають у стані бойової готовності для завдання ударів і споряджені понад 50 крилатими ракетами. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Корабельне угрупування флоту противника налічує щонайменше шість кораблів та два підводних човни, що перебувають в готовності нанесення ракетних ударів. У розпорядженні понад півсотні крилатих ракет.

«Не наражайте себе на небезпеку та дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі. Не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі. Вірте в силу оборони і нашу спільну перемогу. Ворога подолаємо разом!», – зазначили в ОК «Південь».

Нагадаємо, що зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.