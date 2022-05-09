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    Жоден іноземний лідер не прилетів до Москви на 9 травня. Чим хизується Кремль (фото)

    Красна площа приготувалася слухати Путіна на самотині, жоден іноземний лідер не прилетів до Москви. Замість них пропагандисти пишаються закордонними туристами - Жоден іноземний лідер не прилетів до Москви на 9 травня. Чим хизується Кремль (фото)
    Красна площа приготувалася слухати Путіна на самотині, жоден іноземний лідер не прилетів до Москви. Замість них пропагандисти пишаються закордонними туристами
    фото із соцмереж

    На параді у Москві не буде присутній жоден іноземний лідер

    Перебуваючи у фактичній світовій ізоляції, Росія таки знайшла привід для підкреслення міжнародного рівня святкового параду, який має пройти на честь Дня перемоги у Москві. Про це пише кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlimpool.

    Пропагандисти заявили, що зарубіжних лідерів на урочистості «не кликали», але, аби заявити про інтерес світової спільноти до події у Москві, сфотографували на Червоній площі іноземного туриста, імовірно африканця, заявивши, мовляв, «іноземних гостей, які хочуть подивитися на парад, на Червоній площі не бракує».

    Головна площа Росії у цей момент готується вислухати промову Володимира Путіна.

    Судячи з відео, опублікованих у пропагандистських Telegram-каналах, російська влада вирішила на честь свята закрити очі на дотримання соціальної дистанції.

    Нагадаємо, що росіяни, які відзначають головне державне свято удома – побачили з екранів телевізорів неприємну для них правду про російсько-українську війну.

    Теги: День Перемоги росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Жоден іноземний лідер не прилетів до Москви на 9 травня. Чим хизується Кремль (фото)