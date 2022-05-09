Жоден іноземний лідер не прилетів до Москви на 9 травня. Чим хизується Кремль (фото)
На параді у Москві не буде присутній жоден іноземний лідер
Перебуваючи у фактичній світовій ізоляції, Росія таки знайшла привід для підкреслення міжнародного рівня святкового параду, який має пройти на честь Дня перемоги у Москві. Про це пише кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlimpool.
Пропагандисти заявили, що зарубіжних лідерів на урочистості «не кликали», але, аби заявити про інтерес світової спільноти до події у Москві, сфотографували на Червоній площі іноземного туриста, імовірно африканця, заявивши, мовляв, «іноземних гостей, які хочуть подивитися на парад, на Червоній площі не бракує».
Головна площа Росії у цей момент готується вислухати промову Володимира Путіна.
Судячи з відео, опублікованих у пропагандистських Telegram-каналах, російська влада вирішила на честь свята закрити очі на дотримання соціальної дистанції.
Нагадаємо, що росіяни, які відзначають головне державне свято удома – побачили з екранів телевізорів неприємну для них правду про російсько-українську війну.