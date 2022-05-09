Жоден іноземний лідер не прилетів до Москви на 9 травня. Чим хизується Кремль (фото)

Красна площа приготувалася слухати Путіна на самотині, жоден іноземний лідер не прилетів до Москви. Замість них пропагандисти пишаються закордонними туристами

На параді у Москві не буде присутній жоден іноземний лідер

Перебуваючи у фактичній світовій ізоляції, Росія таки знайшла привід для підкреслення міжнародного рівня святкового параду, який має пройти на честь Дня перемоги у Москві. Про це пише кремлівський Telegram-канал RIA_Kremlimpool.

Пропагандисти заявили, що зарубіжних лідерів на урочистості «не кликали», але, аби заявити про інтерес світової спільноти до події у Москві, сфотографували на Червоній площі іноземного туриста, імовірно африканця, заявивши, мовляв, «іноземних гостей, які хочуть подивитися на парад, на Червоній площі не бракує».

Головна площа Росії у цей момент готується вислухати промову Володимира Путіна.

Судячи з відео, опублікованих у пропагандистських Telegram-каналах, російська влада вирішила на честь свята закрити очі на дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, що росіяни, які відзначають головне державне свято удома – побачили з екранів телевізорів неприємну для них правду про російсько-українську війну.