На Київщині сімейний дебошир побив поліцейського (відео)

Чолов’яга вдарив поліцейського по голові за зауваження

Мешканець села Старі Петрівці Вишгородського району повідомив до поліції про дорожньо-транспортну пригоду. Працівники Вишгородського відділу поліції прибули за вказаною адресою і встановили, що заявник напідпитку влаштував сварку зі своєї співмешканкою. Аби та не змогла поїхати від нього на автівці, чоловік придумав факт ДТП і викликав поліцію.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Коли працівники поліції встановлювали усі обставини події, вибігла жінка і почала благати про допомогу, оскільки вона потерпає від свавілля свого співмешканця. Поліцейські запросили її до службової автівки для написання відповідної заяви та пояснення.

Заявник продовжував поводити себе зухвало, викрикував нецензурні слова і спробував відкрити дверцята поліцейської автівки. Один із правоохоронців зробив йому зауваження і чолов’яга у відповідь щосили ударив його по голові.

Медики діагностували поліцейському закриту травму голови та струс головного мозку.

Відносно сімейного дебошира працівники поліції склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 173-2 КУПАП.

Також за фактом нападу на поліцейського відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк