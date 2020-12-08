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    Новообраний мер на Одещині знайшов у своєму кабінеті приховані камери

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    Правоохоронці мають з'ясувати період встановлення прихованих камер і те, за ким було встановлено стеження - Новообраний мер на Одещині знайшов у своєму кабінеті приховані камери
    Правоохоронці мають з'ясувати період встановлення прихованих камер і те, за ким було встановлено стеження
    Фото: GrazhdanMer, Facebook

    Записуючі пристрої були вмонтовані в датчики пожежної сигналізації

    Новообраний мер Білгорода-Дністровського Одеської області Віталій Граждан заявив, що виявив у службовому кабінеті приховані камери спостереження.

    Про це міський голова повідомив у Facebook.

    «Вечірній сюрприз. Щойно в моєму кабінеті, під час встановлення системи охоронної сигналізації, виявлено незаконно встановлені приховані камери спостереження і медіа-сервер до них», – заявив Граждан.

    За його словами, «записуючі пристрої були вмонтовані в датчики пожежної сигналізації. «Всього виявлено три камери: дві – в моєму кабінеті і одну – в приймальні. Нами оперативно був викликаний наряд поліції для фіксації правопорушення», – заявив мер.

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    Новообраний мер на Одещині знайшов у своєму кабінеті приховані камери
    Новообраний мер на Одещині знайшов у своєму кабінеті приховані камери
    Новообраний мер на Одещині знайшов у своєму кабінеті приховані камери
    Новообраний мер на Одещині знайшов у своєму кабінеті приховані камери
    Новообраний мер на Одещині знайшов у своєму кабінеті приховані камери
    Новообраний мер на Одещині знайшов у своєму кабінеті приховані камери

    Він додав, що треба з'ясувати період встановлення прихованих камер і те, за ким було встановлено стеження: за попередниками чи саме за Гражданом.

    Мер Білгорода-Дністровського стверджує, що прийшов «чесно працювати».

    «У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, але офіційне слідство покаже», – резюмував Граждан.

    До слова, минулого тижня в Одеській облраді перше засідання сесії почалося з масової бійки

    Теги: прослуховування
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