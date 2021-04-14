На Одещині підлітки викрали з ферми теля

Підлітки розповіли, що завести теля у такий спосіб захотілося одному із них, а другий товариш підтримав

Щодо юнаків почали кримінальне провадження

У Ширяївському районі, що на Одещині, діти серед ночі прокрались на місцеву ферму й викрали теля. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одесі.

Кілька днів тому двоє 14-річних юнаків пробралися серед ночі на місцеву ферму у Ширяївському районі й викрали теля. Зранку працівники ферми помітили відсутність тварини, про що сповістили до поліції. Вже за кілька годин хлопців разом із худобою вдалось розшукати.

Підлітки розповіли, що завести теля у такий спосіб захотілося одному із них, а другий товариш підтримав. З твариною все добре. Щодо юнаків почали кримінальне провадження. Оскільки їм є по 14 років, хлопці відповідатимуть за свої дії самостійно і повною мірою.

Тим часом, в Україні різко падає чисельність поголів'я корів.