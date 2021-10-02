На Одещині перекинувся трактор із дітьми. Загинула 9-річна дитина

У тракторі перебували п'ятеро хлопчиків від 9 до 15 років

В селі Петрове Одеського району перекинувся трактор з дітьми. Внаслідок аварії, від отриманих травм загинула 9-річна дитина, повідомляє пресслужба Національної поліції.

Згідно з даними слідства, п’ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували у причепі трактора під час його руху. Після того як водій не впорався з керуванням – транспорт з’їхав в узбіччя.

Після аварії чоловік втік. Поліцейські продовжують встановлювати його місцеперебування.

9-річний хлопець загинув в кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Інші діти не постраждали.

Як повідомлялося, 30 вересня на 176 кілометрі траси Київ-Одеса (між Уманню та Жашковом) сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Honda Аccord перевищив швидкість, не впорався з керуванням і в’їхав ззаду у вантажівку.