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    На Одещині перекинувся трактор із дітьми. Загинула 9-річна дитина

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    Водій трактора відразу втік із місця аварії - На Одещині перекинувся трактор із дітьми. Загинула 9-річна дитина
    Водій трактора відразу втік із місця аварії
    фото пресслужба нацполіції

    У тракторі перебували п'ятеро хлопчиків від 9 до 15 років

    В селі Петрове Одеського району перекинувся трактор з дітьми. Внаслідок аварії, від отриманих травм загинула 9-річна дитина, повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Згідно з даними слідства, п’ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували у причепі трактора під час його руху. Після того як водій не впорався з керуванням – транспорт з’їхав в узбіччя.

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    Після аварії чоловік втік. Поліцейські продовжують встановлювати його місцеперебування.

    9-річний хлопець загинув в кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Інші діти не постраждали.

    Як повідомлялося, 30 вересня на 176 кілометрі траси Київ-Одеса (між Уманню та Жашковом) сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Honda Аccord перевищив швидкість, не впорався з керуванням і в’їхав ззаду у вантажівку.

    Теги: ДТП діти Одещина трактор водій транспорт
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    На Одещині перекинувся трактор із дітьми. Загинула 9-річна дитина