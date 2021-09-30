Honda заїхала під вантажівку: на Одеській трасі сталась жахлива ДТП

Автопригода сталася 30 вересня, близько сьомої години ранку поблизу села Нестерівка на 176 км автодороги Київ-Одеса

Водія Honda з розтрощеної автівки витягли рятувальники

Сьогодні на 176 кілометрі траси Київ-Одеса (між Уманню та Жашковом) сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, повідомляє «Київ оперативний». Водій автомобіля Honda Аccord перевищив швидкість, не впорався з керуванням і в’їхав ззаду у вантажівку.

Спочатку повідомлялося, що водії заагинув. Однак, речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок повідомила «Суспільному», що водій легковика отримав тяжкі травми.

Автопригода сталася 30 вересня, близько сьомої години ранку поблизу села Нестерівка на 176 км автодороги Київ-Одеса.

«На місце виїхали дві бригади «екстренки». Водія легковика з розтрощеної автівки витягли рятувальники. Він був без свідомості у вкрай тяжкому стані. У нього відкрита черепно-мозкова травма та перелом основи черепа», – розповіла Назарок.

Чоловікові 29 років, додала вона. Його доправили до Уманської районної лікарні. Він у вкрай тяжкому стані.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження, розповіла журналістам речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

«Водій автомобіля Honda Accord рухався в напрямку Одеси. Разом із ним, в попутному напрямку, їхав Mercedes-Benz з напівпричепом. Керманич легкового транспортного засобу в'їхав під вантажівку. Причини аварії наразі з'ясовують слідчі», — додала Вовк.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі у справах ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



