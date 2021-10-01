Коли поліція може вимагати страховий поліс на автомобіль: юристи дали роз’яснення
Юристи компанії «Дорожній адвокат» роз’яснили, в яких випадках інспектор поліції має право вимагати страховий поліс на автомобіль
Експерти юридичної компанії «Дорожній адвокат» розповіли, в яких випадках поліція має право вимагати страховий поліс на автомобіль.
Так, пункт 2.1 Правил дорожнього руху (ПДР) зобов’язує водія мати з собою:
- посвідчення водія;
- реєстраційний документ на транспортний засіб;
- страховий поліс.
Відповідно до пункту 2.4 ПДР, представник поліції має право вимагати надати ці документи. Але у законодавстві є уточнення, які обмежують повноваження представників поліції. У статті 16 Закону Про дорожній рух йдеться, що водій повинен пред’явити документ про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс у випадках, передбачених законом.
Згідно з пунктом 21.2 статті 21 закону Про обов’язкове страхування, документ надається тільки під час складання поліцією протоколів про порушення ПДР і оформлення дорожньо-транспортних пригод (ДТП).
Таким чином, перевірка страховки поліцією вважається законною тільки в цих двох випадках.
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