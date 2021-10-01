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    Коли поліція може вимагати страховий поліс на автомобіль: юристи дали роз’яснення

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    Поліція має право вимагати страховку лише у випадку порушення ПДР або оформлення ДТП - Коли поліція може вимагати страховий поліс на автомобіль: юристи дали роз’яснення
    Поліція має право вимагати страховку лише у випадку порушення ПДР або оформлення ДТП
    Фото з відкритих джерел

    Юристи компанії «Дорожній адвокат» роз’яснили, в яких випадках інспектор поліції має право вимагати страховий поліс на автомобіль

    Експерти юридичної компанії «Дорожній адвокат» розповіли, в яких випадках поліція має право вимагати страховий поліс на автомобіль.

    Так, пункт 2.1 Правил дорожнього руху (ПДР) зобов’язує водія мати з собою:

    • посвідчення водія;
    • реєстраційний документ на транспортний засіб;
    • страховий поліс.

    Відповідно до пункту 2.4 ПДР, представник поліції має право вимагати надати ці документи. Але у законодавстві є уточнення, які обмежують повноваження представників поліції. У статті 16 Закону Про дорожній рух йдеться, що водій повинен пред’явити документ про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс у випадках, передбачених законом.

    Згідно з пунктом 21.2 статті 21 закону Про обов’язкове страхування, документ надається тільки під час складання поліцією протоколів про порушення ПДР і оформлення дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

    Таким чином, перевірка страховки поліцією вважається законною тільки в цих двох випадках.

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    Теги: ДТП ПДР
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    Коли поліція може вимагати страховий поліс на автомобіль: юристи дали роз’яснення