Коли поліція може вимагати страховий поліс на автомобіль: юристи дали роз’яснення

Поліція має право вимагати страховку лише у випадку порушення ПДР або оформлення ДТП

Юристи компанії «Дорожній адвокат» роз’яснили, в яких випадках інспектор поліції має право вимагати страховий поліс на автомобіль

Експерти юридичної компанії «Дорожній адвокат» розповіли, в яких випадках поліція має право вимагати страховий поліс на автомобіль.

Так, пункт 2.1 Правил дорожнього руху (ПДР) зобов’язує водія мати з собою:

посвідчення водія;

реєстраційний документ на транспортний засіб;

страховий поліс.

Відповідно до пункту 2.4 ПДР, представник поліції має право вимагати надати ці документи. Але у законодавстві є уточнення, які обмежують повноваження представників поліції. У статті 16 Закону Про дорожній рух йдеться, що водій повинен пред’явити документ про реєстрацію транспортного засобу, страховий поліс у випадках, передбачених законом.

Згідно з пунктом 21.2 статті 21 закону Про обов’язкове страхування, документ надається тільки під час складання поліцією протоколів про порушення ПДР і оформлення дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Таким чином, перевірка страховки поліцією вважається законною тільки в цих двох випадках.