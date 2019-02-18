На Одещині підготували перших патронатних вихователів



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Патронатні вихователі під час наради також отримали сертифікати від обласної організації Товариства Червоного Хреста України

В Одеській області п’ять сімей успішно завершили курс навчання у патронатні вихователі. Після отримання рекомендацій до них влаштовуватимуть дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з батьками.

Про це стало відомо під час підсумкової наради в Одеської обласній державній адміністрації.



«Чотири місяці тому ми розпочали впроваджувати нову форму сімейного виховання — патронат над дитиною. Ретельний відбір і повний курс навчання пройшли п’ять сімей з дев’яти. Кращі спеціалісти провели для них 120 годин тренінгових занять, зокрема, і у місці їхнього проживання. Підготовка патронатних вихователів - це складна, проте вкрай необхідна робота у процесі реформування закладів інституційного догляду дітей», — заявив заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Віталій Свічинський.



Зазначимо, йдеться про комплексну послугу, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя у період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. В Одеській області першими її надаватимуть мешканці міста Білгород-Дністровський, а також Миколаївського і Татарбунарського районів.

У свою чергу директор Одеського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Емма Андреасян повідомила, що навчання для наступних кандидатів може розпочатися вже у квітні 2019 року. «Це відбудеться за умови формування групи, тобто місцева влада повинна зробити все можливе, аби кандидати були направлені на навчання», — підкреслила вона. Як і раніше, первинний відбір кандидатів буде здійснюватися районними, міськими центрами та службами у справах дітей області.

Патронатні вихователі під час наради також отримали сертифікати від обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Цей документ підтверджує, що кожен з них пройшов курс навчання домедичної допомоги дітям за міжнародними стандартами. Загалом підготовку кандидатів на базі Одеського обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді здійснювали національні тренери із залученням сертифікованого фахівця міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині» з Черкаської області.

Нагадаємо, Одеська область стала одним із 17 регіонів України, в якому було розпочато навчання кандидатів у патронатні вихователі.