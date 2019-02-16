На Одещині автівка штовхнула велосипедиста під колеса іншої машини



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Велосипедист помер на місці ДТП

Поліція встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Татарбунарському районі Одеської області. Про це інформує поліція регіону.

Попередньо встановлено, що на автошляху Одеса-Рені в межах села Білолісся водій легкового автомобіля «Хюндай» здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, внаслідок чого той потрапив під колеса автомобіля «Форд». Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці.

Наразі обставини події встановлюються.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 289 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, У суботу, 16 лютого, у Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП: BMW X5 M на величезній швидкості протаранив таксі Daewoo. У позашляховика лопнуло колесо, він зачепив відбійник і протаранив Daewoo, який буквально склався навпіл. Від потужного удару автомобіль загорівся. Рятувальники, що прибули на місце аварії, виявили у вигорілій машині тіло пасажира, попередньо, жінки.