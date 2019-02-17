На Одещині вибухотехніки знешкодили два протитанкових гранатомети



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Зброю у вкрай небезпечному стані було виявлено на узбережжі в Чорноморську

Про підозрілий предмет повідомили громадяни. Його знайшли на території яхт-клубу серед руїн, що залишилися від будівель, пошкоджених зсувом берегової лінії.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Чорноморського ВП та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП.

Знайдене виявилося протитанковим гранатометом РПГ-18 у стані, що становив загрозу для життя людей.

Обстеживши прилеглу територію, вибухотехніки виявили ще один такий же гранатомет - він лежав у воді біля берега, затиснутий валунами.

Поліцейські звільнили небезпечну знахідку з кам’яного полону, знешкодили обидва гранатомети, вивезли їх у безлюдне місце і знищили.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.





Правоохоронці з’ясовують, за яких обставин зброя опинилася на узбережжі, та встановлюють особу, яка до цього причетна.