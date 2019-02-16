На Одещині після щеплення помер малюк. Медики підозрюють генетичне захворювання



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Після смерті малюка медики припустили, що у нього було якесь захворювання

На Одещині після щепленні помер малюк. Що говорять медики та мати?

В Одеській області помер шестимісячний малюк: мати вважає, що це могло статися через щеплення, лікарі говорять про генетичне захворювання. Про це пише місцеве видання «Думська».

За його даними, хлопчик Давид з міста Южний помер в одеській лікарні незабаром після щеплення вакциною «Інфанрікс Гекса».

Як розповіла виданню мама малюка Діана Іванчевська, Давид її перша дитина. Він хоч і був недоношеним, але до вакцинації розвивався абсолютно нормально. Щеплення вона зробила 22 січня під тиском місцевого педіатра. За словами матері, лікар постійно її лякала, що дитину необхідно прищепити, інакше він підхопить якусь страшну інфекцію.

«Постійно нас викликала і розповідала, що треба зробити щеплення, а то, не дай бог, я буду нігті обрізати і можу заразити правцем, а діти від нього вмирають болісною смертю. Ми злякалися і вирішили зробити щеплення», - розповідає Діана

Уже в першу ніч після щеплення, каже жінка, хлопчикові стало погано:

«Він практично не спав, у нього змінився стул, на наступний день став відмовлятися від їжі. Я викликала лікарів, а вони все говорили, що у нього кишкова інфекція».

Стан дитини не змінювався, і Діана з малюком поїхали в обласну дитячу лікарню, де Давида поклали в кардіологічне відділення.

«Нас спочатку не хотіли приймати, але я наполягла, і нам призначили комплексне обстеження, після якого поклали в кардіологію, призначили сечогінне і сказали, що у малюка високий внутрішньочерепний тиск. Вранці 5 лютого він вже ні на що не реагував, а 8 лютого помер», - розповідає мама.

Після смерті малюка медики припустили, що у нього було якесь захворювання. Мама взяла біоматеріали і відправила на експертизу в національну дитячу лікарню «Охматдит».

«Розтин зробили в лікарні на Слобідці, але результатів ще немає. Патологоанатом, правда, говорив, що у малюка всі органи сильно збільшені і уражені. Особливо уражена печінка. Він такого ніколи не бачив», - каже мати Давида.

Начальник обласного департаменту охорони здоров'я Олена Теряєва заявила «Думській», що після смерті дитини було призначено службове розслідування.

«Дочекайтеся його результатів. У нас, дійсно, є підозра, що це генетичне захворювання, але поки ми не можемо говорити про причини смерті дитини. Як тільки прийдуть результати експертиз, ми офіційно про це повідомимо», - сказала вона.