Вінничани просять дозволити рух електрокарам по Соборній



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Відповідна петиція зареєстрована в Єдиній системі місцевих звернень. Голосування триватиме наступні 12 діб

«Розвинені країни світу впроваджують програми підтримки для власників електрокарів, щоб стимулювати розвиток екологічного транспорту. Окрім податкових пільг та звільнення від податків - безкоштовна парковка, знижка на страхування, безкоштовний проїзд по платних дорогах та рух смугами громадського транспорту.

Україна не стоїть осторонь прогресу та ввела нульову ставку акциза при розмитненні ввезених автомобілів. З метою популізації електротранспорту у Вінниці пропонується скасувати заборону на проїзд центральною вулицею Соборна для всіх видів електротранспорту. Враховуючи відносно невелику кількість електротранспорту у місті, а також те, що під час руху він не створює жодного шуму та викидів димових газів - його рух центральною вулицею міста не ускладнить вже існуючу дорожню ситуацію, та не вплине на стан довкілля в цьому районі.

Таким прецендентом місцева влада ще раз продемонструє, що Вінниця є сучасним та прогресивним містом, а також створить черговий приклад для наслідування іншим населеним пунктам країни» - йдеться в публікації.

Джерело: Vinbazar