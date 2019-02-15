На Одещині вшанували учасників бойових дій на території інших держав



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Керівництво області взяло участь у заходах

В Одеській області вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам відбулося покладання квітів.

Разом з громадою у заході взяв участь заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Віталій Свічинський.



Нагадаємо, напередодні голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов нагородив воїнів-афганців почесними грамотами.



День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначається щорічно 15 лютого. Саме у цей день 1989 року війська колишнього СРСР були виведені з Афганістану.