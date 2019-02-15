На Одещині вшанували учасників бойових дій на території інших держав
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Розсилка
Керівництво області взяло участь у заходах
В Одеській області вшанували учасників бойових дій на території інших держав. Біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам відбулося покладання квітів.
Разом з громадою у заході взяв участь заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Віталій Свічинський.
Нагадаємо, напередодні голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов нагородив воїнів-афганців почесними грамотами.
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначається щорічно 15 лютого. Саме у цей день 1989 року війська колишнього СРСР були виведені з Афганістану.