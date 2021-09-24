На Одещині почубилися чиновники, ексмеру вибили зуб

Зараз Негодяєв перебуває в поліції і має намір пройти судово-медичний огляд

Негодяєв намагався пройти на засідання земельної комісії, яка проходила за зачиненими дверима в кабінеті голови ОТГ

В Одеській області в приміщені ради Саратської об’єднаної територіальної громади керівник апарату селищної ради вибив зуб колишньому меру, а нині депутату – Анатолію Негодяєву. Про це повідомляє видання «Думська».

У результаті конфлікту постраждав ексмер селища Анатолій Негодяєв, нині депутат селищної ради від «Європейської солідарності». Йому вибив зуб керівник апарату виконкому зборів Михайло Тодоров.

Як з'ясувалося, Негодяєв намагався пройти на засідання земельної комісії, яка проходила за зачиненими дверима в кабінеті голови ОТГ.

Незважаючи на те, що за законом він має право брати участь у роботі комісії з дорадчим голосом, керівник апарату виконкому Михайло Тодоров фізично перешкоджав йому, а потім несподівано завдав удару головою в обличчя, вибивши зуб і пошкодивши ніс.

Потерпілий вже пройшов обстеження в місцевій лікарні. Зараз Негодяєв перебуває в поліції і має намір пройти судово-медичний огляд.

Як розповів сам Анатолій Негодяєв, він пов'язує ці події з призначеною на 29 вересня сесією ради, на якій, серед іншого, будуть вирішуватися земельні питання.

Політична обстановка в громаді загострилися після того, як на недавній сесії депутати призупинили процеси виділення ділянок для особистих господарств (до 2 га) і одночасно дали «добро» на передачу в довгострокову оренду фермерському господарству трьох ділянок площею більше 120 гектарів. Негодяєв вважає це лобіюванням інтересів господарства, голова якого є депутатом цієї ОТГ: таке рішення дозволяє господарству відібрати потрібну їм землю до того, як її зможуть оформити жителі.

«Засідання виконкомів у нас проводять таємно, місце і час їх проведення не оголошується. Так само таємно проходять засідання комісій. Я припускаю, що сьогодні в кабінеті голови таємно зібралася земельна комісія, щоб прийняти потрібні для сесії рішення. Я намагався зайти, я ввічливо стукався, але в підсумку отримав від Тодорова спочатку вимогу «не заважати працювати», а потім – удар в обличчя», – розповів Анатолій Негодяєв.

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