На Одещині СБУ затримала членів злочинного угрупування (фото, відео)

На момент затримання учасники угрупування везли чоловіка у багажнику

Учасники банди, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно

Працівниками Служби безпеки України затримали учасників злочинного угрупування у місті Южному Одеської області. В результаті проведеної спецоперації затримані, як стверджують правоохоронці, учасники банди, які залякували, тероризували та викрадали людей. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим.

Слідство встановило, що учасники банди, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Змушували платити та віддавати майно, використовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи. «Як встановила СБУ, зловмисники готували викрадення місцевого мешканця. Через погрози вбивством вони намагалися «вибити» з потерпілого земельну ділянку, ринкова вартість якої становить близько 200 тис. грн. Чоловіки змушували потерпілого переоформити землю на них за нібито погашення неіснуючого боргу», – йдеться в повідомленні.

На момент затримання учасники угрупування везли чоловіка у багажнику, до потерпілого застосовувалися тортури. Зазначається, що встановлені і інші факти вимагання.

Нагадаємо, у Полтавській області силовики затримали злочинну групу, яка викрала дитину місцевого депутата. За звільнення доньки зловмисники вимагали від чоловіка викуп у майже пів мільйона доларів.

До слова, напередодні у центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова. Зазначимо, що Козлова пов'язують з криміналітетом та причетності до тероризму.

Також сьогодні поліція і Національна гвардія продовжують ретельні пошуки у лісі зброї, з якої стріляли в автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра.