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    У парламенті Вірменії «гаряче»: депутати билися та кидалися пляшками (відео)

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    Спікер парламенту намагався залагодити ситуацію, проте йому довелося викликати в зал співробітників служби безпеки - У парламенті Вірменії «гаряче»: депутати билися та кидалися пляшками (відео)
    Спікер парламенту намагався залагодити ситуацію, проте йому довелося викликати в зал співробітників служби безпеки
    Скріншот з відео

    Бійка сталася після того, як у депутата від правлячої фракції запустили пляшкою прямо під час виступу

    У середу, 25 серпня, на засіданні парламенту Вірменії відбулася сутичка між депутатами, які почали кидатися один в одного пляшками. Про це повідомляє видання «Новости-Армения».

    Бійка сталася після того, як у депутата від правлячої фракції «Громадський договір» Айка Саркісяна запустили пляшкою прямо під час виступу.

    Виступаючи з трибуни, Саркісян заявив, що всі ті міністри оборони Вірменії, за часів яких людей звільняли від військової служби за гроші або «дзвінок» – зрадники батьківщини.

    Після цих слів глава опозиційної фракції «Вірменія», ексміністр оборони Вірменії Сейран Оганян, який сидів у залі, запустив у Саркісяна пляшку. Той обурився, огризнувся і кинув пляшку назад. Потім кілька парламентаріїв схопилися зі своїх місць і почали кидатися пляшками та іншими предметами, виник переполох.

    Спікер парламенту Ален Симонян намагався залагодити ситуацію, проте йому довелося викликати в зал співробітників служби безпеки, які почали рознімати парламентаріїв. Після цього Симонян оголосив перерву, і пряма трансляція із залу засідань припинилася.

    До слова, у серпні Пашинян втретє став прем'єр-міністром Вірменії.

    Нагадаємо, Нікол Пашинян подав у відставку 25 квітня для проведення позачергових парламентських виборів. Пашинян мав на меті послабити політичну напруженість у країні після програшу у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

    За вірменським законодавством, проведення позачергових виборів можливе лише в разі, якщо премʼєр-міністр подає у відставку, а парламент двічі не обирає нового.

    20 червня відбулися вибори – партія Пашиняна отримала конституційну більшість у парламенті, набравши 53,92%. Проросійський блок експрезидента країни Роберта Кочаряна «Вірменія» опинився на другому місці з 21,04% голосів виборців.

    Як повідомлялося раніше, у позачергових парламентських виборах в кавказькій республіці брали участь 21 політична партія та чотири передвиборчих блоки.

    Читайте також: Вибори у Вірменії. Рейтинг прозахідного Пашиняна мало відрізняється від проросійського Кочаряна
    Теги: депутат бійка політика Вірменія парламент
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    У парламенті Вірменії «гаряче»: депутати билися та кидалися пляшками (відео)