У Чернівцях депутати опозиції зірвали сесію міськради (фото, відео)

Депутат «Рідного міста» Валерій Чинуш підійшов до комп’ютерів технічного відділу у сесійній залі міськради та повиривав шнури із моніторів

Депутати «Народного контролю», «Рідне місто» та «Команда Михайлішина» намагалися завести до сесійної зали двірників

У Чернівцях депутати трьох фракцій зірвали заплановану на сьогодні, 24 вересня, сесію міськради. Про це повідомляє місцеве видання.

Обранці трьох фракцій Чернівецької міськради – «Народний контроль», «Рідне місто» та «Команда Михайлішина» заблокували трибуну в сесійній залі, а в деяких депутатів намагалися забрати картки, які дають їм можливість голосувати.

Також, за повідомленням «Суспільного», напередодні сесії перед ратушею Чернівців зібралися кілька десятків двірників фірми «Порядок в домі-11». Вони вдруге приходять на сесію, аби з їхньою фірмою не розривали контракт. Перед входом до ратуші чергують десятки поліцейських, які не пропускали двірників до сесійної зали.

Двірників намагалися завести до сесійної зали депутати від трьох вище згаданих фракцій. Двірники тримають плакати з написами: «Хочемо працювати!».

Через вирішення питання двірників у сесійній залі виникла суперечка між депутатами з фракції «Рідне місто» Анатолієм Чесановим та фракції «Європейська солідарність» Василем Максимюком. Також про викрадення картки заявила депутатка «Єдиної альтернативи» Валентина Радчук.

Депутати запевняють, що не дозволять розпочати сесію, доки до зали засідань не дозволять зайти двірникам та медпрацівникам поліклініки «Гравітон».

Окрім того, депутат «Рідного міста» Валерій Чинуш підійшов до комп’ютерів технічного відділу у сесійній залі міськради та повиривав шнури із моніторів. Пізніше обранці «Єдиної альтернативи» повернули шнури на місце, однак депутатка «Команди Михайлішина» Аліна Олевич знову вирвала їх з комп’ютерів.

Нагадаємо, в Івано-Франківську депутатів міської ради вакцинували проти Covid-19 прямо під час сесії.

До слова, у Харкові перед початком позачергової сесії міської ради поштовхалися депутати. Конфлікт трапився через недопуск на засідання помічників депутатів.