На Одещині розшукали спортсменку, яка зникла учора під час ультрамарафону



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Спортсменку Катерину Катющеву, яка зникла під час марафону, знайшли

Спортсменка отримала тепловий удар і знепритомніла

На Одещині поліцейські розшукали спортсменку, яка зникла під час ультра марафону. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Одеської області.

«Дівчину знайшли біля водойми непритомною. Поліцейські негайно доставили її до медичного закладу. Виявилося, що спортсменка спочатку зазнала теплового удару, а потім, пролежавши до ночі, - переохолодження. Зараз вона в лікарні, її стан здоров'я покращується», - йдеться у повідомленні.

Інформація про зникнення учасниці ультрамарафону на території Куяльницького лиману надійшло до поліції ввечері 13 червня. Дівчину, яка близько 2-ї години дня відстала від бігунів і зникла, власними силами намагалися знайти учасники марафону, родичі, знайомі та волонтери, втім їхні спроби не дали результату.

Для пошуків задіяли співробітників Усатівського відділення поліції, кінологів, спецпідрозділ ГУНП з приладами нічного бачення та прокуратуру. Пошукові заходи тривали аж до ночі і завершилися лише після того, як поліцейські підключили спеціалістів кримінального блоку.

Нагадаємо, учора у селі Магала Чернівецької області мікроавтобус збив двох хлопчиків на велосипеді. Обох госпіталізували з черепно-мозковими травмами.