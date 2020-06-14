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    На Одещині під час марафону зникла спортсменка: прикмети жінки

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    Спортсменка брала участь у марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik

    У суботу, 13 травня, в Одеській області під час марафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik зникла членкиня збірної команди України з добового бігу Катерина Катющева.

    Про це повідомила пресслужба Національної поліції області.

    Зазначається, що спортсменка брала участь у спортивному змаганні на території Куяльницького лиману.

    Прикмети жінки: волосся довге світле.

    Спортсменка була одягнена: блакитні кросівки, кепка білого кольору, шорти і футболку. При собі мала рюкзак червоного кольору. 

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    Як повідомлялося, у червні в Таїланді, на острові Самуї, знайшли тіло зниклої журналістки з України Ольги Фролової. Жінка пропала безвісти 25 травня.

    Одещина жінка
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