На Одещині під час марафону зникла спортсменка: прикмети жінки



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Спортсменка брала участь у марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik

У суботу, 13 травня, в Одеській області під час марафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik зникла членкиня збірної команди України з добового бігу Катерина Катющева.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції області.

Зазначається, що спортсменка брала участь у спортивному змаганні на території Куяльницького лиману.

Прикмети жінки: волосся довге світле.

Спортсменка була одягнена: блакитні кросівки, кепка білого кольору, шорти і футболку. При собі мала рюкзак червоного кольору.

Як повідомлялося, у червні в Таїланді, на острові Самуї, знайшли тіло зниклої журналістки з України Ольги Фролової. Жінка пропала безвісти 25 травня.