На Одещині СБУ викрила на хабарях двох патрульних Нацполіції

Триває слідство

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди поліцейських одного з райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Про це інформує пресслужба СБУ, повідомляє «Главком».

Оперативники спецслужби встановили, що патрульні налагодили механізм отримання неправомірної вигоди від водіїв елітних транспортних засобів за не вжиття заходів правового реагування за кермування у стані алкогольного сп`яніння. Вартість «послуг» зловмисників залежала безпосередньо від класу автомобіля і становила до тисячі американських доларів в еквіваленті на національну валюту.

Правоохоронці викрили обох посадовців на одній з вулиць обласного центру після отримання ними п`ятнадцяти тисяч гривень хабаря від чергового захмелілого «клієнта». Раніше співробітники СБУ задокументували кілька фактів отримання зловмисниками неправомірної вигоди.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших співробітників Нацполіції, що можливо причетні до функціонування схеми.

Операція із викриття поліцейських проводилась спільно з військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України і Теруправлінням ДБР, розташованим у місті Миколаїв.