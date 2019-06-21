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    На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)

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    Портрет дівчинки, який буде встановлений на її могилі - На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)
    Портрет дівчинки, який буде встановлений на її могилі

    Труну з тілом Даші проносили повз будинок Тарасових, де сталося вбивство дитини

    21 червня в селищі Іванівка Одеської області похоронили 11-річну Дашу Лук'яненко, тіло якої знайшли 19 червня після майже тижня пошуків.

    Як повідомляє «Страна», рідні вбитої дівчинки під час похорон цілували кришку закритої труни, прощаючись з Дашею. Кришку труни не відкривали, оскільки тіло розклалося.

    Зазначається, що труну з тілом Даші проносили повз будинок Тарасових, де сталося вбивство дитини. Похоронна процесія зупинялася, і труну ставили навпроти будинку Тарасових.

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    На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)
    На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)
    На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)
    На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)
    На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)
    На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)

    Як відомо, 22-річний Микола Тарасов, причетний до жорстокого вбивства, затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. 

    Судові медики прийшли до висновку, що безпосередньою причиною смерті 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області.  Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

    Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

    Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

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