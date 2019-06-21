На Одещині похоронили вбиту дівчинку (фото)



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Портрет дівчинки, який буде встановлений на її могилі

Труну з тілом Даші проносили повз будинок Тарасових, де сталося вбивство дитини

21 червня в селищі Іванівка Одеської області похоронили 11-річну Дашу Лук'яненко, тіло якої знайшли 19 червня після майже тижня пошуків.

Як повідомляє «Страна», рідні вбитої дівчинки під час похорон цілували кришку закритої труни, прощаючись з Дашею. Кришку труни не відкривали, оскільки тіло розклалося.

Зазначається, що труну з тілом Даші проносили повз будинок Тарасових, де сталося вбивство дитини. Похоронна процесія зупинялася, і труну ставили навпроти будинку Тарасових.

Як відомо, 22-річний Микола Тарасов, причетний до жорстокого вбивства, затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Судові медики прийшли до висновку, що безпосередньою причиною смерті 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.