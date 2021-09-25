На Одещині від отриманих у ДТП травм помер поліцейський

ДТП сталася на трасі Одеса-Кучургани

На Одещині внаслідок отриманих в ДТП травм помер 32-річний старший оперуповноважений Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ старший лейтенант поліції Володимир Незгодінський.Про це повідомляє Національна поліція.

«Сьогодні, від травм, отриманих в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 24 вересня 2021 на території Одеської області, помер 32-річний старший оперуповноважений Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ старший лейтенант поліції Незгодінський Володимир В'ячеславович», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Думская», ДТП сталася на трасі Одеса-Кучургани. Мікроавтобус правоохоронців Citroen Jumper нібито виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із вантажівкою МАЗ.

Також видання повідомляє, що за кермом службової машини знаходився 28-річний співробітник департаменту внутрішньої безпеки.

У салоні мікроавтобуса, окрім Володимира Незгодінського, перебували й інші пасажири: співробітник поліції, а також цивільні особи – 33-річна жінка та її шестирічний син.

За даними видання, водій та пасажири мікроавтобуса були госпіталізовані. У дорослих було діагностовано закриті черепно-мозкові травми, переломи та інші пошкодження, у дитини - тупа травма живота. Водій знаходиться у важкому стані.