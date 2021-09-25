Внаслідок ДТП в Угорщині загинуло п'ятеро осіб, зокрема двоє українців

Мікроавтобус зіткнувся із вантажівкою на швидкісній автостраді

П'ятеро людей загинули після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою поблизу угорського міста Абонь, зокрема двоє громадян України, повідомляє видання Mukachevo.net.

За даними видання, ДТП сталася 24 вересня о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок.

За інформацією угорських ЗМІ, в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України і ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.

Усі п'ятеро загинули на місці трагедії. Відомо також, що водій вантажівки практично не постраждав.

Раніше громадянин України віком приблизно 30 років загинув у ДТП, що трапилася у п'ятницю після обіду в населеному пункті Лігота Мала поблизу міста Олесніца на південному заході Польщі. Як повідомили у місцевій поліції, водій втратив контроль над автомобілем марки Renault Scenic, який з'їхав з дороги і перевернувся.

Також у селі Мала Снітинка Фастівського району Київщини сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля здійснив наїзд на 21-річну дівчину та 33-річного хлопця, після чого зник з місця події. Від отриманих травм пішоходи померли на місці події.

Нагадаємо, що 19 вересня внаслідок проїзду на заборонений жовтий сигнал світлофору на перехресті Великої кільцевої дороги та вулиці Газопровідна відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen і Chevrolet. У результаті ДТП один із автомобілів виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на 22-річну перехожу, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина померла на місці.



