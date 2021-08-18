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    На Одещині влада може перенести початок навчального року. Що відомо

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    В ОДА вважають, що продовження курортного сезону збільшить надходження до бюджету і надасть робочі місця жителям регіону - На Одещині влада може перенести початок навчального року. Що відомо
    В ОДА вважають, що продовження курортного сезону збільшить надходження до бюджету і надасть робочі місця жителям регіону
    Фото: УНІАН

    Протягом вересня 2021 року приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів

    В Одеській області пропонують відкласти початок навчального року до 20 вересня. Місцева влада хоче продовжити курортний сезон. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної державної адміністрації (ОДА).

    В ОДА вважають, що продовження курортного сезону збільшить надходження до бюджету і надасть робочі місця жителям регіону.

    «Історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Однак в останні роки спостерігається тенденція зміни кліматичних умов: травень і червень супроводжуються частими опадами, вітрами і відсутністю тепла, а про вересень туристи відгукуються як про «оксамитовий сезон» – найкращий час для приїзду в приморські регіони Одеської, Миколаївської та Херсонської областей», – повідомили в ОДА.

    За попередніми підрахунками вчених, протягом вересня 2021 року приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів у сфері «індустрії гостинності та економіки вражень» (з наданням супутніх послуг), з яких 50% припадає на Одеську область.

    Для того, щоб перенести початок навчального року на 20 вересня, потрібно внести зміни до Закону України «Про повну середню освіту», згідно з яким школярі повинні навчатися рівно 175 днів на рік.

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    Теги: школа військові навчання Одещина карантин школярі
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    На Одещині влада може перенести початок навчального року. Що відомо