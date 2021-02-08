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    В Одесі заміновано кілька дитячих садочків

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    Злочинні дії &laquo;аноніма&raquo; призводять до зриву навчально-виховного процесу - В Одесі заміновано кілька дитячих садочків
    Злочинні дії «аноніма» призводять до зриву навчально-виховного процесу
    фото: з відкритих джерел

    Дітей евакуювали й викликали їхніх батьків

    8-го січня до Одеської поліції надійшли повідомлення про мінування кількох навчально-виховних закладів в Приморському та Київському районах міста.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

    Так, про замінування дитсадків поліціянтів повідомили через електронну пошту. На місці працюють вибухотехніки та кінологи. Дітей евакуювали й викликали їхніх батьків.

    В той самий день анонім повідомив про мінування будівлі одеської спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора Столярського. Повідомлення надійшло до поліції о 13:50.

    Директорка департаменту освіти Олена Буйневич прокоментувала численні мінування навчальних закладів в Одесі. Вона заявила, що не дивлячись на те, що мінування проходять регулярно, евакуація дітей та перевірка повідомлення триватиме кожного разу. Окрім того, вона висловила думку щодо того, що такі повідомлення мають за мету повернути дистанційне навчання.

    Злочинні дії «аноніма» призводять до зриву навчально-виховного процесу. Окрім цього, найменші учасники процесу отримують регулярний стрес через такі «витівки» правопорушників. З роботи зриваються батьки, а правоохоронці витрачають близько доби на перевірку повідомлень. Так, один із «лжемінувалькиків» повідомив раніше про вибухівку у 400 дитячих садочках міста. Працівники поліції перевіряли вказану інформацію до шостої ранку наступної доби.

    Нагадаємо, поліція Вінниці затримала чоловіка, який погрожував підірвати вдома гранату.

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    Теги: Одеса замінування поліція терроризм
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