На Одещині перевірили питну воду: у Вилкове знайшли відхилення

Всього в Одеській області було досліджено 52 проби питної води

Радіаційний фон на території області відповідає природному фону багаторічних спостережень

В м.Одеса та області в період з 28 січня по 4 лютого було досліджено 16 проб питної води на санітарно-мікробіологічні та на санітарно-хімічні показники.

Забір води здійснювали на території житлової забудови біля автомагістралей в м. Біляївка, повідомляє обласний лабораторний центр Одеської області.

Вода в одній пробі, що її було відібрано у місті Вилкове Кілійського району, не відповідала вимогам по санітарно-хімічним показникам. Про відхилення повідомлено відповідним органам, зокрема місцевій владі.

Всього в Одеській області було досліджено 52 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 35 проб питної води на санітарно-хімічні показники.

В місцях розміщення передавальних радіотехнічних об`єктів ( базові станції мобільного зв`язку) в м. Ізмаїл та в селах Броска і Сафьяни Ізмаїльського району було проведено 12 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.