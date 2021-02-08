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    На Одещині перевірили питну воду: у Вилкове знайшли відхилення

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    Всього в Одеській області було досліджено 52 проби питної води&nbsp;&nbsp; - На Одещині перевірили питну воду: у Вилкове знайшли відхилення
    Всього в Одеській області було досліджено 52 проби питної води  
    фото: з відкритих джерел

    Радіаційний фон на території області відповідає природному фону багаторічних спостережень

    В м.Одеса та області в період з 28 січня по 4 лютого було досліджено 16 проб  питної води на санітарно-мікробіологічні та на санітарно-хімічні показники.

    Забір води здійснювали на території житлової забудови  біля автомагістралей в м. Біляївка, повідомляє обласний лабораторний центр Одеської області.

    Вода в одній пробі, що її було відібрано у місті Вилкове Кілійського району, не відповідала вимогам по санітарно-хімічним показникам. Про відхилення повідомлено відповідним органам, зокрема місцевій владі.

    Всього в Одеській області було досліджено  52 проби питної води  на санітарно-мікробіологічні і 35 проб питної води  на санітарно-хімічні показники.

    В місцях розміщення передавальних радіотехнічних об`єктів ( базові станції мобільного зв`язку)  в м. Ізмаїл та в селах  Броска і  Сафьяни Ізмаїльського району було проведено 12 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

    Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень. 

    Нагадаємо, вінницькі екологи перевірили Південний Буг на забруднення.
    Теги: вода Одеса Вилкове
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