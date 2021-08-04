Одеська мерія здала в оренду літній туалет за кругленьку суму (фото)

Базу відпочинку Одеського аеропорту збираються спочатку взяти в оренду, а згодом викупити без торгу

Площа господарських будівель, до яких також віднесли ще й душові, становила 140 кв. метрів

Туалет і душові бази відпочинку Одеського аеропорту в Грибівці на аукціоні здали в оренду за 300 тис. грн на місяць. Про це інформує «Думська».

Площа господарських будівель, до яких також віднесли ще й душові, становить 140 кв.м.

Цей об'єкт департамент комунальної власності Одеської міськради виставив на торги з початковою вартістю оренди у 668 грн в місяць. У результаті запеклого торгу ціна виросла в 450 разів. Отож, підсумкова пропозиція склала 300 тис. – такого в історії України ще не було.

Фото: dumskaya.net

Ймовірно, що базу відпочинку Одеського аеропорту збираються спочатку взяти в оренду, а згодом викупити без торгу, зробивши там уявні поліпшення, як це часто буває з комунальною власністю Одеської мерії.

Справа в тому, що орендований об'єкт розташований на території бази відпочинку одеського аеропорту, яку зараз здають в оренду по частинах. Згодом відбудеться ще один аукціон, на якому продадуть право оренди будиночків – терміном на 25 років.

Судячи з усього, найближчим часом запланована приватизація цих об'єктів: орендарю досить внести якісь «поліпшення», тобто просто відремонтувати будівлі, щоб викупити їх без конкурсу.

Ну а згодом стару базу можна знести, побудувавши п'ятизірковий готель. За відомою схемою комунальна база відпочинку може перетворитися на приватний готель. Але охочим побудувати готель вирішили «полоскотати нерви». Інакше складно пояснити таку шалену вартість оренди туалету – орендарям конче потрібна вся територія бази.

Додамо, що Фонд державного майна України планував провести аукціон з продовження договору оренди єдиного майнового комплексу ПрАТ «Одесавинпром» на Французькому бульварі в Одесі.