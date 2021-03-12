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    Одеський завод шампанських вин здають в оренду

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    &nbsp;ПрАТ &laquo;Одесавинпром&raquo; входить до переліку об&rsquo;єктів малої приватизації - Одеський завод шампанських вин здають в оренду
     ПрАТ «Одесавинпром» входить до переліку об’єктів малої приватизації

    Йдеться про Єдиний майновий комплекс «Одесавинпром»

    Фонд державного майна України планує провести аукціон з продовження договору оренди єдиного майнового комплексу ПрАТ «Одесавинпром» на Французькому бульварі в Одесі.

    Про це повідомили у пресслужбі фонду.

    У фонді зазначають, що ПрАТ «Одесавинпром» входить до переліку об’єктів малої приватизації, а короткострокова оренда дасть змогу потенційному покупцю ближче ознайомитись з об’єктом і прийняти для себе більш виважене рішення про оптимальну купівельну ціну.

    Йдеться про Єдиний майновий комплекс «Одесавинпром», до складу якого входять будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби тощо у кількості 306 одиниць, що перебувають на балансі Приватного акціонерного товариства «Одесавинпром» та розташовані у м. Одеса за адресами: Французький бульвар, 8; Французький бульвар, 10 (основне виробництво); Французький бульвар, 12, вул. Наливна, 2; вул. Отамана Головатого,151.

    У вересні 2020 року Фонд державного майна повідомив, що готується виставити на приватизацію майновий комплекс Одеського заводу шампанських вин на Французькому бульварі в Одесі.

    У листопаді 2016 року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт «Про демонополізацію та впровадження ринкових засад функціонування спиртової галузі», який дозволить продати ряд винзаводів в Одеській області.

    Як повідомлялося раніше, фонд держмайна минулого тижня продав Тхорівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 75 млн грн.

    Теги: Одеса Укрспирт завод Фонд державного майна аукціон
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