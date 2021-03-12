Одеський завод шампанських вин здають в оренду

Йдеться про Єдиний майновий комплекс «Одесавинпром»

Фонд державного майна України планує провести аукціон з продовження договору оренди єдиного майнового комплексу ПрАТ «Одесавинпром» на Французькому бульварі в Одесі.

Про це повідомили у пресслужбі фонду.

У фонді зазначають, що ПрАТ «Одесавинпром» входить до переліку об’єктів малої приватизації, а короткострокова оренда дасть змогу потенційному покупцю ближче ознайомитись з об’єктом і прийняти для себе більш виважене рішення про оптимальну купівельну ціну.

Йдеться про Єдиний майновий комплекс «Одесавинпром», до складу якого входять будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби тощо у кількості 306 одиниць, що перебувають на балансі Приватного акціонерного товариства «Одесавинпром» та розташовані у м. Одеса за адресами: Французький бульвар, 8; Французький бульвар, 10 (основне виробництво); Французький бульвар, 12, вул. Наливна, 2; вул. Отамана Головатого,151.

У вересні 2020 року Фонд державного майна повідомив, що готується виставити на приватизацію майновий комплекс Одеського заводу шампанських вин на Французькому бульварі в Одесі.

У листопаді 2016 року Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України законопроєкт «Про демонополізацію та впровадження ринкових засад функціонування спиртової галузі», який дозволить продати ряд винзаводів в Одеській області.

Як повідомлялося раніше, фонд держмайна минулого тижня продав Тхорівський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за 75 млн грн.