На одну ніч майже вся Одеса залишиться без води

Ж/м «Сьоме небо», Заставу, Ленселище, Слобідку відключення не торкнеться.

В Одесі в ніч з 12 на 13 жовтня відключать водопостачання майже у всьому місті. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

«У зв'язку із завершенням монтажу нового водопроводу на вулиці Мельницькій в Одесі з 23:00 12 жовтня 2021 року до 09:00 13 жовтня відключать воду», – йдеться повідомленні.

Зупинять свою роботу насосні станції «Головна» та «Південна».

У зв'язку з зупиненням насосних станцій буде припинено подавання води споживачам наступних районів міста Одеси та передмістя:

Приморський район;

Малиновський район;

Київський район;

сел. Червоний хутір;

ж/м «Райдужний»;

ж/м «Совіньон 1-5»;

ЖКП «Таїрово».

З водою будуть ж/м «Сьоме небо», Застава, Ленселище, Слобідка, їх відключення не торкнеться.

До слова, стало відомо, коли в Одесі розпочнеться опалювальний сезон – 1 листопада 2021 року. У Одеській міській раді із посиланням на мера міста зазначили, що опалювальний сезон традиційно починається, коли середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла та зберігається такою протягом трьох днів поспіль. Наразі середньодобова температура в Одесі та регіоні вища.