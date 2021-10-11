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    На одну ніч майже вся Одеса залишиться без води

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    Зупинять свою роботу насосні станції &laquo;Головна&raquo; та &laquo;Південна&raquo; - На одну ніч майже вся Одеса залишиться без води
    Зупинять свою роботу насосні станції «Головна» та «Південна»
    фото: http://voda.uz.ua

    Ж/м «Сьоме небо», Заставу, Ленселище, Слобідку відключення не торкнеться.

    В Одесі в ніч з 12 на 13 жовтня відключать водопостачання майже у всьому місті. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

    «У зв'язку із завершенням монтажу нового водопроводу на вулиці Мельницькій в Одесі з 23:00 12 жовтня 2021 року до 09:00 13 жовтня відключать воду», – йдеться повідомленні.

    Зупинять свою роботу насосні станції «Головна» та «Південна».

    У зв'язку з зупиненням насосних станцій буде припинено подавання води споживачам наступних районів міста Одеси та передмістя:

    • Приморський район;
    • Малиновський район;
    • Київський район;
    • сел. Червоний хутір;
    • ж/м «Райдужний»;
    • ж/м «Совіньон 1-5»;
    • ЖКП «Таїрово».

    З водою будуть ж/м «Сьоме небо», Застава, Ленселище, Слобідка, їх відключення не торкнеться.

    До слова, стало відомо, коли в Одесі розпочнеться опалювальний сезон – 1 листопада 2021 року. У Одеській міській раді із посиланням на мера міста зазначили, що опалювальний сезон традиційно починається, коли середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла та зберігається такою протягом трьох днів поспіль. Наразі середньодобова температура в Одесі та регіоні вища.

    Теги: Одеса водопостачання
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    На одну ніч майже вся Одеса залишиться без води