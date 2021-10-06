Стало відомо, коли в Одесі почнеться опалювальний сезон

В Одеській мерії стверджують, що станом на 5 жовтня всі 144 котельні, що знаходяться на балансі КП «ТГО», підготовлені на 100%,

Опалювальний сезон традиційно починається, коли середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла

Орієнтовний старт опалювального сезону в Одесі – 1 листопада 2021 року. Про це під час засідання колегії Одеської обласної адміністрації повідомив міський голова Геннадій Труханов.

У Одеській міській раді із посиланням на мера міста зазначили, що опалювальний сезон традиційно починається, коли середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла та зберігається такою протягом трьох днів поспіль. Наразі середньодобова температура в Одесі та регіоні вища.

Як стверджують у мерії, станом на 5 жовтня всі 144 котельні, що знаходяться на балансі КП «ТГО», підготовлені на 100%, всі пошкодження усуваються.

Нагадаємо, тарифи на тепло та гарячу воду зросли. Місцева влада відмовляється виконувати меморандум Зеленського.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Також, прем’єр пояснив, що відбуватиметься з цінами на газ, які б’ють світові рекорди.

Мер Чернігова не підписав газовий меморандум Зеленського і Ко та озвучив причини



