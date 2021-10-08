Суд не зміг обрати запобіжний захід меру Одеси Труханову

Геннадій Труханов стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені

У засіданні оголошено перерву до понеділка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не зміг сьогодні обрати запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. У засіданні оголошено перерву до понеділка, 11 жовтня.

«Оголошується перерва до понеділка. Розпочнемо засідання о 10:30 ... Добре, давайте на дев’яту», – сказала головуюча суддя ВАКС та закрила засідання.

Зазначимо, сьогодні стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

Також Труханов зробив заяву перед судом (відео)

6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.