  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Суд не зміг обрати запобіжний захід меру Одеси Труханову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Геннадій&nbsp;Труханов стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені - Суд не зміг обрати запобіжний захід меру Одеси Труханову
    Геннадій Труханов стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені
    фото: novyny.live

    У засіданні оголошено перерву до понеділка

    Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не зміг сьогодні обрати запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику. У засіданні оголошено перерву до понеділка, 11 жовтня.

    «Оголошується перерва до понеділка. Розпочнемо засідання о 10:30 ... Добре, давайте на дев’яту», – сказала головуюча суддя ВАКС та закрила засідання.

    Зазначимо, сьогодні стали відомі нові прізвища підозрюваних у справі мера Одеси Труханова та злочинного угруповання, які підозрюються НАБУ в корупції. Крім Труханова, названо ще дев'ять прізвищ і оприлюднений текст самої підозри.

    Також Труханов зробив заяву перед судом (відео)

    6 жовтня стало відомо, що генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про підписання підозри міському голові Одеси Геннадію Труханову.

    У відповідь мер Одеси Геннадій Труханов записав відео, на якому стверджує, що всі звинувачення НАБУ безпідставні та штучно створені.

    Також стало відомо, що розмір застави для одеського міського голови у справі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) складатиме 120 мільйонів гривень

    Як раніше повідомлялося, фірма одеського мера зірвала черговий джек-пот – виграла тендер на 2,2 млрд грн на будівництво автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса-Южний.

    Читайте також: «Велике крадівництво»? Прокуратура взялась за головний проєкт Банкової
    Теги: суд корупція в Україні Одеса мер суддя Антикорупційний суд Геннадій Труханов Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд не зміг обрати запобіжний захід меру Одеси Труханову