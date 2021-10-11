Covid-19 на Одещині: за добу хвороба забрала 33 життя

Протягом 10 жовтня на Одещині виявлено майже 700 нових заражень

Одеська область досі залишається у лідерах за кількістю хворих

Протягом минулої доби, 10 жовтня, в Одеській області зафіксували 690 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Covid-19 забрав життя протягом 10 жовтня 33 людей.

Загалом протягом минулої доби, 10 жовтня, в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 672 особи, летальних випадків – 207, одужало – 2 053 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23,6 тис. осіб,

методом ІФА – майже 3,5 тис. осіб,

експрес-тестами – близько 25 тис. осіб.

Одеська область досі залишається у лідерах за кількістю хворих. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

Нагадаємо, в Одесі утворилася черга у реанімацію із хворих на Covid-19.

Раніше повідомлялося, що станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, до «помаранчевої» зони карантину віднесли Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.