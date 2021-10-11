Covid-19 на Одещині: за добу хвороба забрала 33 життя
Одеська область досі залишається у лідерах за кількістю хворих
Протягом минулої доби, 10 жовтня, в Одеській області зафіксували 690 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Covid-19 забрав життя протягом 10 жовтня 33 людей.
Загалом протягом минулої доби, 10 жовтня, в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 672 особи, летальних випадків – 207, одужало – 2 053 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23,6 тис. осіб,
- методом ІФА – майже 3,5 тис. осіб,
- експрес-тестами – близько 25 тис. осіб.
Одеська область досі залишається у лідерах за кількістю хворих. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.
Нагадаємо, в Одесі утворилася черга у реанімацію із хворих на Covid-19.
Раніше повідомлялося, що станом на 9 жовтня 15 регіонів України мають показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки, про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, до «помаранчевої» зони карантину віднесли Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.
Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.