Нацполіція продовжила термін охорони активіста Михайлика



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Одеський активіст Олег Михайлик Фото: Думская

В поліції запевняють, що заяви про охорону активіста не надходило

Слідчі Національної поліції України продовжили термін охорони активіста та очільника одеського осередку партії «Сила людей» Олега Михайлика, на якого було скоєно замах на вбивство.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

«Заходи з фізичної охорони були продовжені, навіть попри письмову заяву потерпілого, написаної в його присутності дружиною, — про відсутність потреби у заходах із забезпечення його безпеки», - йдеться у повідомленні.

Також в поліції додають, що заяви про охорону не надходило. Утім слідчі знову продовжили дію безпекових заходів.

«Нацполіція готова забезпечити надання фізичної охорони у форматі й виходячи з необхідності, яку вкаже потерпілий», - додають у поліції.

Раніше активіст повідомляв, що йому не продовжили надання державної охорони після 24 січня.

Нагадаємо, 19 січня Олега Михайлика виписали з німецької клініки, де йому зробили операцію та вилучили кулю з легені.

Як повідомлялося, активісту Михайлику зробили операцію, яка тривала майже 5 годин. Разом з кулею лікарі були вимушені видалити частину його легені.

На Михайлика вчинили замах 22 вересня 2018 року, у нього вистрелили в центрі Одеси біля перехрестя вулиць Єврейської та Осипова – неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі головного управління Нацполіції Одеської області. Куля протаранила наскрізь ліву руку та груди жертви, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце. Активісту порадили дочекатися, доки розірвана легеня загоїться, а вже тоді зробити операцію.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

Як повідомлялося, одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії, підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика. 27 вересня суд взяв їх під варту.