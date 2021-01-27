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    Негода знеструмила 43 населених пункти в Одеській області

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    Енергетики просять жителів Одеси і області проявляти обережність&nbsp; - Негода знеструмила 43 населених пункти в Одеській області
    Енергетики просять жителів Одеси і області проявляти обережність 
    Фото: Думская

    Чотири області Одещини було знеструмлено

    43 населених пункти в Одеській області залишилися без світла через негоду 27 січня. Як повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі, найбільше населених пунктів знеструмлено у Роздільнянському, Одеському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

    Над усуненням наслідків негоди працюють 89 бригад (282 працівники і 110 одиниць техніки).

    Енергетики просять жителів Одеси і області проявляти обережність у разі виявлення пошкоджень на лініях електропередач і не наближатися до проводів.

    Про пошкодження необхідно повідомити за телефонами:

    • (048) 705 90 90;
    • (068) 750 90 90;
    • (095) 750 90 90.

    На електронну пошту [email protected] або у приватні повідомлення на офіційних сторінках ДТЕК Одеські електромережі у Facebook або Instagram.

    Нагадаємо, що Одесу знову засипало снігом. Вантажівкам заборонили в'їзд до міста.

    Теги: Одеса ДТЕК Facebook негода Instagram
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