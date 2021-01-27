Негода знеструмила 43 населених пункти в Одеській області

Чотири області Одещини було знеструмлено

43 населених пункти в Одеській області залишилися без світла через негоду 27 січня. Як повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі, найбільше населених пунктів знеструмлено у Роздільнянському, Одеському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

Над усуненням наслідків негоди працюють 89 бригад (282 працівники і 110 одиниць техніки).

Енергетики просять жителів Одеси і області проявляти обережність у разі виявлення пошкоджень на лініях електропередач і не наближатися до проводів.

Про пошкодження необхідно повідомити за телефонами:

(048) 705 90 90;

(068) 750 90 90;

(095) 750 90 90.

На електронну пошту [email protected] або у приватні повідомлення на офіційних сторінках ДТЕК Одеські електромережі у Facebook або Instagram.

Нагадаємо, що Одесу знову засипало снігом. Вантажівкам заборонили в'їзд до міста.