Негода знеструмила 43 населених пункти в Одеській області
Чотири області Одещини було знеструмлено
43 населених пункти в Одеській області залишилися без світла через негоду 27 січня. Як повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі, найбільше населених пунктів знеструмлено у Роздільнянському, Одеському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.
Над усуненням наслідків негоди працюють 89 бригад (282 працівники і 110 одиниць техніки).
Енергетики просять жителів Одеси і області проявляти обережність у разі виявлення пошкоджень на лініях електропередач і не наближатися до проводів.
Про пошкодження необхідно повідомити за телефонами:
- (048) 705 90 90;
- (068) 750 90 90;
- (095) 750 90 90.
На електронну пошту [email protected] або у приватні повідомлення на офіційних сторінках ДТЕК Одеські електромережі у Facebook або Instagram.
Нагадаємо, що Одесу знову засипало снігом. Вантажівкам заборонили в'їзд до міста.