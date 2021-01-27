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    Сніг, хуртовини і ожеледиця: Україну сьогодні чекають складні погодні умови

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    Більшість регіонів засипатиме снігом - Сніг, хуртовини і ожеледиця: Україну сьогодні чекають складні погодні умови
    Більшість регіонів засипатиме снігом

    Найхолодніше буде в Карпатах - до 10° морозу

    У середу, 27 січня, в Україні буде хмарна і вітряна погода з опадами у вигляді снігу та дощу.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

    На заході України хмарно, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1 ... -5 градусів, вдень -4 ... +2 градуси.

    У Карпатах без істотних опадів, температура вночі -7 ... -12 градусів, вдень -5 ... -10 градусів.

    На півночі України хмарно, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, в Житомирській області без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень +2 ... -3 градуси.

    У центрі України хмарно, істотний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

    Температура повітря вночі +3 ... -3 градуси, вдень +3 ... -3 градуси, у Дніпропетровській області +2 ... +7 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 27 січня
    Прогноз погоди в Україні на 27 січня

    На сході України хмарно, вночі опади, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

    Температура повітря вночі 0 ... +5 градусів, удень +2 ... +9 градусів.

    На півдні України хмарно, істотний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, налипання мокрого снігу, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

    Температура повітря вночі та вдень +2 ... -3 градуси; в Херсонській та Запорізькій областях вночі 0 ... +6 градусів, удень +3 ... +9 градусів.

    У Криму хмарно, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

    Температура повітря вночі +1 ... +6 градусів, удень +6 ... + 11 градусів.

    За прогнозом погоди на середу, 27 січня, в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, вночі без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень -1 ... +1 градус.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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