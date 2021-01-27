Одесу знову засипало снігом. Вантажівкам заборонили в'їзд до міста (відео)

Протягом 27 січня в Одесі йтиме сніг

У середу, 27 січня, Одесу накрило снігом. Станом на ранок висота сніжного покриву досягла 5-6 см. Рух транспорту по вулицях міста утруднений, але серйозних корок поки немає.

У мерії повідомили, що спецтехніка почала працювати о 4:00. Усього задіяно 98 машин. Повний цикл робіт на 17 маршрутах займає у колон 5 годин. З огляду на те, що сніг не припиняється, а по обіді 27 січня очікується його пік, після першого циклу сніговбиральна техніка відразу розпочне другий.

Літнім людям, вагітним і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці. Одеситів просять бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач, оскільки в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

Із 09:30 і до стабілізації ситуації оголосили заборону на в'їзд до Одеси великовантажних автомобілів. Водіям вантажівок рекомендують перечекати негоду на АЗС.

Снігопад в Одесі:

Негода в Одесі:

Згідно з даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сніг буде тривати в Одесі протягом дня, очікується випадання більш ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію погіршує сильний вітер, до 15–20 метрів у секунду.



У зв’язку з цим муніципалітет переконливо просить не залишати без зайвої потреби своїх домівок, не користуватися без крайньої потреби особистим автотранспортом, не залишати свої авто вздовж доріг, так як це може перешкодити роботі спецтехніки.