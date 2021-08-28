В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб

Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб

Активісти кинули кілька димових шашок і намагалися прорватися в колону, щоб напасти на учасників

В Одесі на ЛГБТ-акцію сьогодні вийшли близько 200 осіб. Правоохоронці затримали близько 20 людей. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Співробітники поліції оточили територію і не пускали потенційно небезпечних радикалів з організації «Традиція і порядок».

Однак радикали кинули кілька димових шашок і намагалися прорватися в колону, щоб напасти на учасників. Поліція це запобігла.

Після чого радикали кинули в колону кілька димових шашок.

«За попередньою інформацією, затриманих радикалів вже близько 20», –- пише видання.

Нагадаємо, посольство США в Україні попросило американців, що знаходяться на території республіки, дотримуватися обережності під час проведення в ряді українських міст ЛГБТ-прайдів. Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій.

Як повідомлялося, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.