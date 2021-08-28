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    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб

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    Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб - В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    Фото: Думская

    Активісти кинули кілька димових шашок і намагалися прорватися в колону, щоб напасти на учасників

    В Одесі на ЛГБТ-акцію сьогодні вийшли близько 200 осіб. Правоохоронці затримали близько 20 людей. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

    Співробітники поліції оточили територію і не пускали потенційно небезпечних радикалів з організації «Традиція і порядок».

    Однак радикали кинули кілька димових шашок і намагалися прорватися в колону, щоб напасти на учасників. Поліція це запобігла.

    Після чого радикали кинули в колону кілька димових шашок.

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    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб
    Фото: Думская

    «За попередньою інформацією, затриманих радикалів вже близько 20», –- пише видання.

    Нагадаємо, посольство США в Україні попросило американців, що знаходяться на території республіки, дотримуватися обережності під час проведення в ряді українських міст ЛГБТ-прайдів. Американців попередили про екстремістські групи, які щорічно перешкоджають проведенню акцій.

    Як повідомлялося, цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня.

    ЛГБТ і заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця-2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня.

    Головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

    Раніше стало відомо, що цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.

    Читайте також: Як ставляться українці до ЛГБТ, чайлдфрі й атеїстів: результати опитування
    Теги: Одеса ЛГБТ Марш рівності українці активісти поліція час
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    В Одесі на ЛГБТ-акції затримали близько 20 осіб