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    Одеса представлена на міжнародній туристичній виставці в Польщі

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    Одеса представлена на міжнародній туристичній виставці в Польщі

    Учасників міжнародної туристичної виставки «На перехресті культур» знайомили з туристичним потенціалом Одеси

    З 22 по 24 березня 2019 року в польському місті Лодзь проходить міжнародна туристична виставка «На перехресті культур», яка є однією з найбільш відвідуваних виставок у Польщі.

    Одеса представлена на Національному стенді України за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Місто Лодзь є містом-побратимом Одеси з 1993 року. Участь у виставці - це можливість встановлення і розширення контактів з польськими туроператорами, а також популяризація Одеси як міста цілорічного відвідування і залучення туристів.

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    Одеса представлена на міжнародній туристичній виставці в Польщі
    Одеса представлена на міжнародній туристичній виставці в Польщі

    У програмі виставки - презентації, круглі столи, семінари з актуальних проблем туристичної галузі, а також низка культурно-мистецьких заходів - виступи творчих колективів, зустрічі з мандрівниками, виставки фотографій та конкурси.

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